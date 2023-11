S’exprimant lors d’un atelier d’information sur le plan stratégique de développement, M. Cissé a fait savoir que « la Somisen est une société nationale créée par l’Etat du Sénégal qui va promouvoir, développer et contrôler l’activité minière et mettre en valeur de façon responsable et durable les mines du pays ». Soulignant qu’elle détient 10% de chaque projet minier en phase d’exploitation.

En 2016, dit-il, « le président Macky Sall a proposé dans la constitution qui a été largement adoptée par le peuple sénégalais de « conférer la propriété des ressources au peuple sénégalais pour permettre de générer de l’emploi sur toute la chaîne depuis l’exploitation jusqu’à l’utilisation du produit ».

Selon lui, plus de 52 actions seront mises en œuvre sur les cinq prochaines années.

Le Plan stratégique de développement va permettre à la Somisen Sa « d’assurer une bonne gestion des participations de l’État dans les opérations minières et la commercialisation des produits et titres miniers », ajoute-t-il.

M. Cissé juge nécessaire de renforcer le leadership de la Somisen Sa pour un bon exercice de sa mission de représentation de l’État.

Le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr s’est pour sa part réjoui de l’existence du PSD de la Somisen Sa. Selon lui, son élaboration est une étape charnière dans la vie de la Société des mines du Sénégal.

« Malgré les importantes potentialisés, le secteur minier ne fournit que 5 % du produit intérieur brut du pays », ajoute M. Sarr qui estime que la loi attribue que 25% des actions de la Somisen Sa au secteur privé national.

Le directeur général de la Société des mines du Sénégal (Somisen Sa) Ousmane Cissé, a déclaré ce jeudi, que les composantes du secteur minier sont « peu développées » au Sénégal, à l’exception du ciment et des phosphates, ce que le Plan stratégique de développement (Psd) va aider à améliorer avec « un business model résilient et à forte valeur ajoutée ».