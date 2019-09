Les jeunes de Rewmi qualifient Aar Li Nu Bokk d’organisation « pétaudière »

Les jeunes de Rewmi ne sont pas ravis des piques lancées par le rappeur Malal Tala sur leur leader Idrissa Seck, lors de la marche de vendredi. Selon le Secrétaire national des jeunes de Rewmi, la Plateforme Aar Li Nu Bokk se trompe d’adversaire.

« Cette organisation doit impulser une dynamique positive au regard de la noblesse du combat engagé . Il ne sert à rien de verser dans l'amalgame et dans la méchanceté gratuite en attaquant de manière voilée un leader comme Idrissa SECK », a déclaré Eric Ndour.Il ajoute: « La lutte pour une transparence et une meilleure gestion de nos ressources naturelles transcende nos chapelles politiques. Pour la consolidation de notre démocratie, nous sommes ensemble. Pour la défense des opprimés, nous mènerons le combat ensemble.Pour le triomphe des causes justes, nous vaincrons ensemble. Svp ne vous trompez pas combat, ne vous trompez pas d'adversaire »