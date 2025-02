Les meilleurs matches des Sénégalais en Coupes d'Europe cette semaine

Lamine Camara a disputé 8 matches de Ligue des champions cette saison et a reçu 2 cartons jaunes. Krépin Diatta n’a joué que 3 matches de C1.Benfica est le favori de la rencontre, sa victoire est estimée par les experts de 1xBet avec une cote de 1,88. Vous pouvez parier sur Monaco pour 3,99. Le match nul est estimé avec une cote de 4,19.Le PSG et Brest joueront leur deuxième match au Parc des Princes mercredi. Le premier match, rappelons-le, s'est soldé par une large victoire 3-0 des Parisiens.Abdallah Sima a disputé huit matches en LdC, inscrivant trois buts. Abdoulaye Ndiaye est apparu sur le terrain à trois reprises en phase de ligue. Les experts de 1xBet considèrent le PSG comme le favori, sa victoire s'accompagne d'une cote de 1,22 contre 12,9 pour Brest. Un match nul est proposé pour 8,1.Le Betis affronte La Gantoise jeudi soir dans le cadre des 16es de finale de Conférence League. Le premier match s'est soldé par une victoire 3-0 à l'extérieur pour le club espagnol.Youssouf Sabaly a joué 3 matchs cette saison et a délivré 2 passes décisives.Le Betis est favori pour gagner avec une cote de 1,53 contre 6,31 pour les Belges. Le match nul est coté par les experts de 1xBet à 4,48.