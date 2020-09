Les premiers mots de Gareth Bale à son retour de Tottenham: « j’ai faim, je suis motivé et j’ai hâte de commencer »

Dénouement heureux dans le bras de fer qui opposait le Réal Madrid au joueur gallois Gareth Bale. Ce dernier a accepté d’être prêté au club qui l’avait vendu aux Meringues. Il va porter le numéro 9 sous la direction de José Mourinho et a hâte de rejouer avec les Spurs.



« Je suis si heureux de porter à nouveau ce maillot. C'est agréable d'être de retour. C'est un club si spécial pour moi. C'est là que je me suis fait un nom. Quel club incroyable, des fans incroyables, et c'est tout simplement incroyable d'être de retour. J'espère maintenant pouvoir me remettre en forme, aider l'équipe et gagner des trophées. J'ai toujours pensé que lorsque je partirais, j'aimerais un jour revenir, et l'occasion s'est maintenant présentée. Je sens que c'est un bon moment, un bon moment pour moi. J'ai faim, je suis motivé, je veux faire bien et j'ai hâte de commencer », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site du club londonien.