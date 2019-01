Les recherches pour retrouver Sala ont été repris ce samedi...grâce à sa fille

Interrompues jeudi par les autorités publiques, les recherches de l'avion où avaient pris place Emiliano Sala et son pilote Dave Ibbotson ont repris ce samedi matin. Une démarche menée par la famille et les proches de l'Argentin, organisée par un organisme spécialisé et financée par la cagnotte lancée depuis quelques heures. Plus de 1 600 personnes s'étaient mobilisées à 13 h 25 ce samedi, 140 000 euros avaient été récoltés. Des fonds qui ont permis aux équipes de David Mearns, un anglo-américain spécialiste de ce type de missions de recherches, d'entamer de nouvelles recherches.



Deux bateaux ont quitté la côté anglaise ce matin pour commencer ce long travail dans les eaux de Guernesey. Dans une mer que l'on annonce difficile jusqu'en milieu de semaine prochaine, la première séquence consistera à effectuer un travail de recherche en « surface ». Dans un second temps, et en fonction de la météo, d'autres types d'opérations seront menées. La durée de recherches n'a pas été fixée. Elle dépendra des conditions et nécessairement des fonds récoltés.



Source : L'Equipe