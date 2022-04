Les syndicalistes de l'ISRA remercie Macky Sall de les avoir écoutés

«Un travailleur écouté et sûr d’être entendu est un travailleur motivé. Un travailleur motivé est un travailleur engagé surtout pour une insttitution de recherche telleque l’ISRA, bras technique de l’Agriculture qui vous tient veritablement à coeur. Nous vous remercions donc de nous avoir écouté. Nous nous réjouissons fortement des instructions données au MAER pour resoudre les problemes et moments dificiles que vivent les chercheurs de l’ISRA, pour qu’ils soient à la hauteur des enjeux actuels et futurs», peut-on lire dans le communiqué des syndicalistes.

Ils estiment que «l’esprit optimiste que nous avons rétrouvé aujourd’hui, grâce à votre intervention, galvaude notre vigilance, notamment quant à l’orientation des futures discussions».

« Aujourd’hui, plus que jamais, nous CHERCHEURS, sommes déterminés à construire l’EMERGENCE d’une Agriculture à la hauteur des attentes des politiques publiques de l’ÉTAT comme declinées dans le PSE», ont ils promis.

Par cette présente, le SARAA s'est dit très honnoré et a l’immense plaisir de remercier le chef de l'État de cette «attention particulière accordée à la recherche Agricole».

Mercredi en conseil des ministres, le président de la République a invité le ministre de l’Agriculture à actualiser, dans le consensus, les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure stratégique.

L’ISRA a été fondé en 1974, selon son site Internet. «Sur la question liée au développement de la recherche agricole pour asseoir notre souveraineté alimentaire’’, ajoute la même source, ‘’le président de la République insiste sur l’importance qu’il accorde à ce volet pour améliorer les productions, concernant toutes les spéculations».

«Le chef de l’Etat demande, dès lors, au ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural de lui proposer, avant la fin du mois d’avril 2022, un plan d’urgence de transformation de la recherche agricole».

Le plan réclamé par Macky Sall doit avoir une "cohérence avec nos objectifs de souveraineté alimentaire", selon le communiqué du Conseil des ministres.

Les syndicalistes de l'ISRA ont remercié le président Macky Sall de les avoir écoutés, suite à la décision prise en conseil des ministres mercredi dernier. Ils se disent réjouis des instructions données au ministère de l'Agriculture à leur égard.