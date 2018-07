Les travailleurs ​de l'hôpital Abass Ndaob en sit-in, ce jeudi

L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital Abbas Ndao liste ses maux en marge d’un en sit-in, qu’il a organisé ce jeudi. Il réclame à l’Etat et à la Mairie de Dakar, les subventions annuelles qu’ils doivent verser à la structure hospitalière.



L’intersyndicale d’informer qu’en 2014, le ministre de l’Economie et des Finances était revenu là-dessus, en signant un papier dans lequel il s’engageait à octroyer une subvention de 800 millions de francs CFA à Abass Ndao. De 2014 à jours, Amadou Bâ nous doit 3 milliards 200 millions de francs CFA. Non sans oublier la ville de Dakar qui leur octroyait 200 millions francs CFA.

Mais depuis un certain temps, soulignent ces membres sur les ondes de radio Sénégal, ils n'ont rien reçu.



Par ailleurs, pestent-ils, «on a un reliquat de plus de 800 et quelques millions de francs CFA». Et, actuellement, les motivations qu’on payait à 25%, on nous les paie à 10% », entre autres revendications», ont-ils conclut.