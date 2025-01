Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : l'APR appelle à un grand rassemblement

Le dossier de la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom semble se préciser. En effet, après la réunion du bureau de l’Assemblée nationale tenue le mardi 14 janvier, une commission ad-hoc a été mise en place. Les membres de cette commission seront désignés ce mercredi 15 janvier, et une séance est prévue pour ce vendredi 17 janvier 2025. Ce qui marquera certainement le début de la procédure officielle pour la levée de l’immunité du député.



Face à cette situation, les partisans de Farba Ngom, député de Takku Wallu et maire de Agnam, ne comptent pas rester inactifs. Les militants et sympathisants de l’Alliance pour la République (APR) ont d'ores et déjà annoncé leur mobilisation. Un grand rassemblement est prévu pour le jeudi 16 janvier 2025, à partir de 16 heures, au siège de l’APR situé sur la route de Ouakam.



Cet événement vise à soutenir le député et à montrer la force de mobilisation de ses partisans. Farba Ngom, pour rappel, est accusé "de blanchiment de capitaux impliquant la création de sociétés écrans utilisées pour des transactions suspectes totalisant plus de 125 milliards de francs CFA, des flux financiers injustifiés entre les comptes personnels de Farba Ngom, ceux des proches, et des sociétés partenaires".