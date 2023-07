Libération de Biram Soulèye et de El Malick de Pastef : Abdoul Mbaye salue « les mesures d’apaisement »

Nous saluons les mesures d’apaisement concernant Birame Soulèye DIOP et El Malick NDIAYE. Le Sénégal en a grandement besoin. Que tous évitent les dérapages et provocations inutiles, étincelles capables de mettre le feu aux poudres en cette période sensible.

La tension qui sévit dans l’arène politique va certainement baisser avec cette mise en liberté des deux responsables de Pastef Les Patriotes. La liberté et la liberté provisoire accordées respectivement à Biram Soulèye Diop et à El Malick Ndiaye sont des « mesures d’apaisement » saluées par Abdoul Mbaye.Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et du travail ( Act) appelle tout le monde à éviter « les dérapages et les provocations inutiles », dans un Tweet.« Nous saluons les mesures d’apaisement concernant Birame Soulèye DIOP et El Malick NDIAYE. Le Sénégal en a grandement besoin. Que tous évitent les dérapages et provocations inutiles, étincelles capables de mettre le feu aux poudres en cette période sensible », a écrit M.Mbaye.