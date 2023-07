Libération de Ousmane Sonko : le Moddap annonce des séances de prières dans les 46 départements du pays

Les membres du Mouvement des doomu daara Patriotes (Moddap), ont fait face à la presse ce lundi 10 juillet au siège du parti Pastef. Le Moddap annonce des séances de prières dans les 46 départements du pays pour la libération de Ousmane Sonko.





« La déclaration du Président Macky Sall de ne pas participer à l’élection présidentielle de 2024 est une bonne chose. Ça permet d’apaiser la tension. On lui demande de revenir à la raison et de ne pas écouter son entourage. Il reste à organiser une élection présidentielle incluse et Sonko doit pouvoir y participer », déclaré imam Moussa Diakahaté membre du Mouvement des « doomu daara » de Pastef.



« Comment on peut amnistier des personnes qui ont été condamné pour des faits extrêmement graves et ne pas laisser Ousmane Sonko participer à la présidentielle de 2024. Si on veut la paix et la stabilité dans ce pays qu’on laisse Ousmane Sonko participer à la présidentielle », a-t-il soutenu.



Les membres du Moddap ont plaidé la libération des « doomu daara » détenus en prison. « Cheikh Omar Bamba Diop, Cheikh Bara Ndiaye et Assane Seck sont des leaders d’opinion qui n’ont commis aucun acte de violence. Ils sont bien connus et appréciées à leur juste valeur par les Sénégalais. Serigne Assane Mbacké et d’autres sont en prison. Et dans ces conditions, il est difficile d’apaiser. Nous demandons leur libération », a dit imam Tahir Fall.



Comme leur leader, les religieux de Pastef ne semblent pas rejeter des pourparlers avec Macky Sall mais à condition qu’ils soient sincères.



Ils annoncent également des séances de prières dans les 46 départements du pays pour que le leader de Pastef/Les Patriotes retrouve la paix.



« Ousmane Sonko vit une situation difficile. Il ne peut ni sortir ni recevoir. Nous annonçons des séances de prières dans les 46 départements du pays pour que notre leader retrouve la paix », a laissé entendre M. Fall.



Le Moddap annonce également sa participation le 15 juillet prochain au « Giga meeting » du parti Pastef pour l’investiture de Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle du 25 février 2024.