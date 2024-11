Liberia: l'ex-chef de guerre Prince Johnson est mort

L'ancien chef de guerre libérien Prince Johnson est décédé ce 28 novembre 2024 à l'âge de 72 ans. Le Sénat, dont il était membre, et son parti le Mouvement pour la démocratie et la reconstruction, confirment qu'il a rendu l'âme à l'hôpital Hope for Women de Paynesville, en banlieue de Monrovia. Pour l'instant, les causes de sa mort soudaine restent inconnues. C’est une figure très controversée de l'histoire du Liberia qui vient de s'éteindre.



Prince Yormie Johnson est en effet surtout connu pour son rôle majeur dans la Première guerre civile qui éclate en 1989. À l'époque, le chef de guerre soutient la rébellion menée par Charles Taylor (1997-2003), futur président du Liberia. C'est en 1990 que se forge la réputation d'ultra-violence de Prince Johnson.



Avec ses hommes, ils capturent le président de l’époque, Samuel Doe, le torturent sous l’objectif des caméras. Cette séquence, tristement célèbre, montre un Samuel Doe à genoux, suppliant pour sa vie, pendant que Johnson mène l'interrogatoire en sirotant une bière. Samuel Doe sera ensuite exécuté et son cadavre exhibé dans les rues de Monrovia.



En rupture avec Charles Taylor, Prince Johnson s'exile au Nigeria, où il se convertit au christianisme et devient pasteur.



Il rentre au Liberia après le départ du président Taylor, entame sa transition politique et, en 2005, il est élu sénateur du comté de Nimba, sa région d'origine. Un siège qu'il conservera jusqu'à son décès.