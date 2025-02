Licenciement de 44 agents du ministère des Mines : Birame Souleye Diop accusé « de bloquer toutes négociations »

Le licenciement de 44 agents du ministère des Mines et de 10 travailleurs du Commissariat à la Sécurité Alimentaire et à la Résilience continue de susciter une vive indignation. Ces renvois qui remontent à plusieurs mois et qui sont jugés « d’arbitraires » par les syndicats, ont conduit à une nouvelle mobilisation des travailleurs.



Hier mardi, le Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise a tenu une conférence de presse pour dénoncer ces licenciements et exiger la réintégration des employés concernés. Oumar Dramé, secrétaire général dudit collectif a fustigé ces renvois qui, selon lui, « ne reposent sur aucun texte réglementaire ». Il affirme que « ces travailleurs, recrutés légalement et remplissant toutes les conditions requises, ont été remerciés sans motif valable. »



M. Dramé a cité que parmi les personnes licenciées figurent « des ingénieurs géologues, des topographes et des gestionnaires. Des professionnels qualifiés qui se retrouvent aujourd’hui sans emploi, précipitant des familles entières dans la détresse », a-t-il listé.



À en croire Dakaractu qui relai l’information, depuis huit mois, les 54 travailleurs renvoyés, luttent pour faire valoir leurs droits, mais se heurtent à une absence de réaction des autorités. Le secrétaire général du Collectif interministériel des agents de l’administration sénégalaise, a informé que « le ministre des Mines, Birame Souleye Diop refuse toutes négociations, malgré une tentative de médiation menée par le président Alioune Tine. Nous sommes face à un ministre qui fait preuve d’un mépris total envers ces travailleurs et qui refuse même d’ouvrir le dialogue. »



Afin de se faire entendre, le collectif a annoncé une série d’actions pour mettre la pression sur le gouvernement. Parmi les mesures envisagées « une grève de la faim pour marquer leur détermination et alerter l’opinion publique. »



M. Dramé a annoncé qu’ « une rencontre avec le Premier ministre est prévue ce jeudi. »