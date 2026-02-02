Ligue 1 (13ᵉ journée) : AJEL de Rufisque s’empare du fauteuil de leader, Casa Sports accroché par l’AS Pikine

La 13ᵉ journée de Ligue 1 sénégalaise s’est poursuivie dimanche 1er février 2026 avec des fortunes diverses pour les équipes engagées, mais surtout un grand bénéficiaire : AJEL de Rufisque, nouveau leader du championnat.



Déjà vainqueur samedi de l’US Gorée (1-0) en match avancé, AJEL profite pleinement du nul concédé par ses poursuivants pour s’installer seul en tête du classement avec 24 points (+6). Gorée, battu, glisse à la deuxième place.



Le choc très attendu entre Casa Sports et AS Pikine n’a pas livré de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées (1-1), un résultat qui empêche le Casa Sports, pourtant ambitieux, de prendre le fauteuil de leader. Les Ziguinchorois restent troisièmes avec 22 points, tandis que l’AS Pikine suit à la quatrième place (20 points).



À domicile, Génération Foot et l’US Ouakam ont frappé fort. Les Grenats ont surclassé HLM de Dakar (3-0), grâce notamment à un triplé d’Abdourahmane Mbodj, désormais meilleur buteur du championnat avec six réalisations. De son côté, l’US Ouakam n’a laissé aucune chance à la Linguère, également battue sur le score sans appel de 3-0.



Les matchs dits de relance n’ont pas connu beaucoup de spectacle. Teungueth FC et le Stade de Mbour se sont séparés sur un score nul et vierge, tout comme Dakar Sacré-Coeur et le Jaraaf, qui repartent chacun avec un point.



La 13ᵉ journée s’achèvera ce lundi 2 février 2026 avec deux rencontres au programme : Sonacos recevra l’AS Cambérène, tandis que Wally Daan sera opposé à Guédiawaye FC, dans des matchs importants pour la lutte en bas de tableau.