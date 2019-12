Ligue 1: Opa Nguette dans L'équipe type de la 18e journée

L’ailier sénégalais de Metz Opa Nguette figure dans l'équipe type de la 18e journée de Ligue 1, publiée par France Football. Classé (18e) à l’issue de la 17e journée, Opa Nguette et Metz ont tenu en échec les Marseillais invaincus depuis plus d’un mois et demi dans le cadre de la 18e journée de la Ligue 1 française. Une prestation qui lui a valu une note de 7 et une place dans l’équipe type de le semaine établie par le quotidien Français L’équipe.



Les notes

Gautier Larsonneur (Brest) : 8



Fabien Centonze (Metz) : 6

Axel Disasi (Reims) : 7

Jean-Kévin Duverne (Brest) : 7

Jordan Lefort (Amiens) : 6



Eduardo Camavinga (Rennes) : 7

Imran Louza (Nantes) : 7

Renato Sanches (Lille) : 8

Nemanja Radonjic (Marseille) : 7



Opa Nguette (Metz) : 7

Kylian Mbappé (PSG) : 7.