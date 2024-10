Ligue des champions : Lille crée un l’exploit et bat le Real Madrid

Lille a battu le Real Madrid (1-0), ce mercredi 2 octobre, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Jonathan David a inscrit l’unique but de la rencontre sur pénalty (1-0, 45e).



Un exploit XXL des Dogues qui infligent à Kylian Mbappé et ses coéquipiers leur première défaite de la saison.



La formation de Bruno Genesio se relance après sa défaite face au Sporting et peut donc rêver de nouveaux exploits lors des prochaines journées face à Liverpool, l’Atlético et la Juventus.