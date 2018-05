Liste d’Aliou Cissé : les techniciens partagés sur les 23 sélectionnés

Après la publication des 23 « lions » qui vont défendre les couleurs de l’équipe nationale à la Coupe du Monde Russie 2018, beaucoup de techniciens ont réagi pour commenter la liste de Aliou Cissé. Si Amara Traoré et Cheikh Sidy Ba trouvent que Cissé est dans la continuité Badara Sarr et Léopold Bougazelli estiment qu’il y a des joueurs absents qui méritaient de figurer dans la liste.



Amara Traoré, ancien coach de l’équipe nationale « C’est un groupe équilibré. A part les trois (3) gardiens, tous les postes sont doublés. A trois éléments près, c’est de la continuité de la CAN 2017. A part Mbaye Niang, Youssouf Sabaly, Diafra Sakho et Salif Sané, c’est le même groupe qui était au Gabon ».



Cheikh Sidy Ba, coach de l’équipe nationale Mini-Foot « Il n’y a pas de surprise dans cette liste. Il s’est appuyé sur un groupe avec qui il a toujours cheminé. Il a plus de certitude avec ces hommes »



Badara Sarr, coach Mbour Petit Côte « Dans le groupe dont Aliou Cissé dispose, il y a des joueurs qui ont montré des limites durant la fin de saison, c’est le cas de Moussa Sow. Il y a des blessés qui reviennent et qui ne sont pas compétitifs. A mon avis, il y a des joueurs qui ont confirmé comme Mbaye Diagne en Turquie. Il y a Krépin Diatta qui est excellent. C’est un profil qui nous fait défaut, car c’est un meneur de jeu axial ».



Léopold Bougazelli, ancien gardien de but « On sait qu’Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis ne sont pas très compétitifs et je ne sais pas comment il va procéder avec eux. C’est frustrant et dommage de n’avoir pas pris Pape Seydou Ndiaye. Au moins, il devait prendre un local. Et Pape Seydou Ndiaye a prouvé dans le championnat. Sinon, ces trois gardiens sur la liste de Cissé peuvent nous valoir des satisfactions. Khadim Ndiaye n’a pas de complexe devant les attaquants. Ils peuvent s’en sortir avec une très bonne défense ».