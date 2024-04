Liste du nouveau gouvernement : Dr Cheikh Tidiane Dièye nommé ministre de de l'Hydraulique et l'assainissement

La liste du nouveau gouvernement du président de la République Bassirou Diomaye Faye a été publiée un peu plutôt dans la soirée avec un total de 25 ministres et 5 secrétaires d’État. Le candidat à la présidentielle et allié de l’actuel Chef de l’État le Dr Cheikh Tidiane Dièye a été nommé ministre de l'Hydraulique et l'assainissement.



Lors de la présidentielle de mars dernier, Cheikh Tidiane Dieye avait appelé à voter Bassirou Diomaye Faye, officialisant en même temps son retrait de la course à la présidentielle. C'était le mercredi 20 mars. Ce, afin d’éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour du projet Pastef. Cheikh Tidiane Dièye était un des trois candidats de la coalition Yewwi Askan Wi avec Bassirou Diomaye Faye et Habib Sy suite à la mise à l'écart d’Ousmane Sonko du Scrutin présidentiel.



Le nouveau ministre de l'Hydraulique et l'assainissement est titulaire d’une Maitrise en Sociologie du Développement à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal) et d'un Diplôme d'Etudes Supérieur suivi d'un Doctorat en Etudes du Développement obtenus à l'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) de Genève en Suisse. Après avoir démarré sa carrière au Centre International pour le Commerce et le Développement (ICTSD) à Genève, il rejoint l'ONG internationale Enda Tiers Monde à Dakar en 2002. Dix ans plus tard, il fonda le Centre africain pour le commerce, l'Intégration et le Développement (CACID), un Centre de ressources et d'expertise dont il est le Directeur exécutif.



De ce que l’on sait, Cheikh Tidiane DIEYE est Directeur de cours à l’Institut des Nations-Unies pour le Développement Economique et la Planification (IDEP) et enseigne dans de nombreuses universités africaines, notamment à (UCAD); à l'Université Assane Seck de Ziguinchor; à l'Université Felix Houphouet Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire); au TRAPCA à Arusha (Tanzanie). À cela s’ajoute une casquette de Conférencier à l'École d'été de l'Université du Québec à Montréal.



Membre de plusieurs comités techniques de la CEDEAO, notamment le Comité régional de négociation de l'Accord de Partenariat économique (APE), la Task Force régionale sur le schéma de libéralisation des échanges et le Comité scientifique de l'Institut de l'Afrique de l'Ouest, Dr Dièye est aussi consultant Senior et expert pour de nombreuses institutions internationales dont: la BAD, la CEA, l'Union Africaine (UA); le CCI; la CNUCED ; l’OIF, l’OMC; l’UNITAR etc. Il jouit d'une expertise reconnue dans le domaine du commerce et des négociations internationales (OMC, APE ZLECAf, etc.), l'intégration régionale, la coopération internationale, les relations Nord-Sud et Sud-Sud, UE-ACP, le développement durable, la gouvernance, etc.



Il a dirigé de nombreux travaux de recherche et est l'auteur de plusieurs dizaines d'articles et d'ouvrages. Ses domaines de compétence couvrent aussi les questions de gouvernance et de redevabilité. Il est à ce titre l’auteur d’un ouvrage sur « la corruption bureaucratique au Sénégal » paru en 2019. Militant engagé et acteur politique indépendant, il a été membre du Conseil d'administration du Forum civil pendant 10 ans, Vice-président et co-rapporteur de la Commission "Valeurs, éthique et questions sociétales" des Assises Nationales (2008-2009), Co-coordonnateur du Secrétariat du M23 (2011-2012) et Membre fondateur de la Plateforme Politique AVENIR Senegaal Bi Nu begg dont il est le coordonnateur national depuis 2018.