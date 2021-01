Liverpool : Jürgen Klopp est inquiet

Liverpool est dans le dur en ce moment. Battus à Southampton hier soir (1-0) après une prestation franchement décevante, les Reds voient leur place de leader ne tenir qu'à un fil. Déjà inquiétants face à West Bromwich Albion, ils viennent d'aligner une troisième rencontre sans victoire en championnat et un deuxième match de suite sans marquer de but. Une rareté sous l'ère Klopp, qui commence à faire la grimace. En conférence de presse, l'entraîneur allemand avait la tête des mauvais jours. En plus de s'en prendre à l'arbitrage, il a fustigé la prestation d'ensemble de ses joueurs et s'inquiète surtout de cette méforme alors que des confrontations face à Aston Villa et surtout Manchester United, concurrent direct au titre, s'annoncent dans les prochains jours. Il va vite falloir trouver une solution.





«Nos prises de décisions n’ont pas été bonnes. On a raté la dernière passe. J’ai entendu dire que nous n’avions cadré qu’un seul tir. Nous avons beaucoup tiré au but mais sans succès, mais même avec ça, ce n’était pas assez. C’est notre faute, ma responsabilité, et c’est tout. Bien sûr nous sommes inquiets de ne pas avoir marqué durant deux matches consécutifs. Ça, c’est notre problème. Dans le football, il n’y a pas de grande variété de problèmes. C’est comme si vous défendiez mal ou que vous n’attaquiez pas aussi bien que vous le pouvez ou que vous ne créiez pas assez d’occasions. Ce sont les problèmes du foot. Cela nous inquiète mais les problèmes se résolvent en jouant. C’est sur quoi nous travaillons. Nous connaissons la situation, nous ne sommes pas idiots et nous devons réagir» a reconnu le technicien.



