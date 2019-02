Liverpool lâche des point à West Ham: Sadio Mané inscrit son 11e but en championnat

Livcerpool enchaîne un deuxième match nul d'affilée et permet à Manchester City de se rapprocher à trois petits points de la première place. En clôture de la 25e journée de Premier League, les Reds ont été accrochés par une bonne équipe de West Ham.



Après l'ouverture du score par Sadio Mané (23e minute), qui enchaîne et inscrit son 11e but en championnat cette saison, Antonio (28e minute), a apporté la réplique en égalisant.