Liverpool s’impose à Leeds, Sadio Mané marque son 99e but en Premier League

Sadio Mané n’a trouvé le chemin des filets qu’à la 99e minute ce dimanche lors du match qui opposait Liverpool à Leeds United, comptant pour la 4e journée de Premier League. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions de but qui lui ont manqué. En première période comme en deuxième mi-temps, l’attaquant sénégalais s’est manqué plusieurs fois devant les buts adverses.



Mais heureusement pour les Reds, Mohamed Salah (20e) et Fabinho (50e) avaient déjà fait le boulot. Liverpool gagne 3-0 et rejoint ainsi Manchester United et Chelsea sur le Podium du championnat anglais avec 10 points.



Sadio Mané quant à lui inscrit son 99e but en Premier League et reste toujours à une longueur de son coéquipier Mohamed Salah qui a marqué ce dimanche son 100e but en Angleterre.