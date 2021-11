Locales 2022​: huit (8) candidats en compétition pour briguer la mairie de Saint-Louis

Le combat politique sera épique à Saint-Louis aux prochaines élections locales. Au total, ce sont 08 candidats et pas des moindres qui vont à l'assaut de la mairie. Il s'agit du maire sortant Mansour Faye, candidat de Benno Bokk Yaakaar (Bby), de Ameth Fall Bray de la coalition Gueum sá bopp, de Mayoro Faye de Wallu Sénégal, de Abba Mbaye de Yewwi Askan wi, de l'ex-rewmiste Aliou Abatalib Guèye, du Pr Mary Teuw -Niane, de Moussa Diop et de Pr Abdoulaye Sène.



En effet, la polémique sur les prochains successeurs des maires sortant continue de diviser certaines mouvances. C’est le cas avec le maire sortant Abdoulaye Baldé à Ziguinchor. Il faut reconnaître que la bataille pour le contrôle de la mairie de Saint-Louis sera tout aussi rude. En dehors de ses alliés, l’actuel maire de Saint-Louis devra faire face à la coalition Yewwi Askan Wi et à celle du PDS.