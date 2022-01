Locales 2022: Mamadou Thior du Cored fait le point sur la couverture médiatique (Entretien)

Le scrutin clos, le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie (CORED), Mamadou Thior a qualifié d'exploit le travail des journalistes et hommes de médias lors des élections locales du 23 janvier 2022, dans un entretien avec PressAfrik



Mamadou Thior a tenu à remercier les différents acteurs qui ont participé au déroulement et à la couverture pacifique des élections. Par ailleurs, le président de Cored a revenu sur le code de la presse, qui prend compte le cas des journalistes politiciens.

Maleye Mboup (stagiaire)

