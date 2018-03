Loi contre le viol : ​les femmes juristes dénoncent la longueur des procédures

Selon la présidente du Mouvement « Caar Lenen », en un moment donné les femmes juristes ont réfléchi au point de savoir s’il fallait criminaliser le viol. « On s’était demandé est-ce que cela serait utile, parce que les procédures allaient être trop longues. Mais quand on punit, ou on sanctionne ce genre d’acte, il faut que la sanction soit efficace et effective. C’est-à-dire que si le délinquant est puni pour une peine de 10 ans, il faut que ce délinquant-là vive en prison pendant les 10 ans », a-t-elle soutenu.



Elle ajoute : "violenter les femmes, c’est porter atteinte à leurs droits les plus élémentaires. Et, cela revient à hypothéquer leur participation au développement, et hypothéquer l’avenir des enfants. Une femme qui est violentée est une femme qui n’est pas en mesure de s’occuper de ses enfants. Et, les résulter sont des enfants qui deviennent eux-même violents. Et vous avez vu l’insécurité que cela peut engendrer ».