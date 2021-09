Louga : 4 enfants tués par la foudre

Quatre petits garçons ont été tués, vendredi après-midi, par la foudre au village de Djielane dans l’arrondissement de Koki (Louga), a appris l’APS du Lieutenant Mame Kor Sall, Commandant de la compagnie des sapeurs pompiers de Louga. "Nous avons été alertés à 16h35 mn qu’une foudre s’était abattue sur des personnes au village de Djielane dans l’arrondissement de Koki et avait fait plusieurs décès", a-t-il dit.



Selon le Commandant Sall, les secours qui se sont rendus sur les lieux aux environs de 17h10mn ont constaté "une descente de la foudre sur une case où des enfants s’abritaient de la pluie". "Malheureusement, quatre enfants, tous de sexe masculin, ont perdu la vie. Huit blessés ont été dénombrés dont trois dans un état grave", a-t-il confirmé.



Le Lieutenant Mame Kor Sall a précisé que les corps sans vie et les blessés graves ont été évacués à l’hôpital régional de Louga, Amadou Sakhir Mbaye et les blessés légers au district sanitaire de Koki".



Avec Aps