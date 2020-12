Louga : 5 ans de prison ferme pour un jeune accusé d'avoir violé la femme d’un Imam

Un jeune saisonnier a été condamné à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Grande instance de Louga, nord-ouest du pays. Il a été reconnu coupable de tentative de viol, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 23 jours. Sa victime, une épouse d’un Imam du village de Bidguel dans le département de Kaffrine.



Arrêté trois (3) ans plus tard, il a été jugé mercredi. Devant la barre, le mis en cause a nié les faits. « Cette histoire a été montée de toute pièce par cette dame (la partie civile). Son mari est Imam et chef de village, mais nos rapports se sont détériorés depuis que je me suis opposé à la volonté de mon père (un émigré) de lui envoyer de l’argent pour l’achat d’un cheval. Depuis, elle m‘en veut. Elle a fait circuler une rumeur dans tout le village, disant que j’ai tenté de la violer dans la brousse. Ce n’est pas vrai. Je la considère comme ma mère. En plus de cela, c’est la femme d’un marabout. Ma réputation a été salie, c’est pourquoi j’ai quitté le village le jour des faits », s’est-il défendu.



Interrogée, la plaignante de raconter : « Le jour des faits, après avoir terminé le linge, j’étais partie en brousse pour me dégourdir les jambes. KH. Fall, qui était assis sous un jujubier, s’est levé lorsqu’il m’a vue. Il s’est approché et m’a clairement dit qu’il voulait couchait avec moi. (…) ».



Elle a poursuivi : « Il s’est acharné sur moi, m’a fait tomber coinçant ma tête contre le sol avec ses genoux. Il a déchiré mon pagne et ma petite culotte. Seulement, avant qu’il ne passe à l’acte, j’ai eu le réflexe d’agripper ses parties intimes. Il m’a supplié de le libérer. Après il m’a demandé de ne pas le dénoncer ».



Le parquet convaincu de la culpabilité de jeune âgé d’une trentaine d’années, a requis 5 ans de prison ferme. Au délibéré, le juge a suivi le réquisitoire du parquetier et a condamné le prévenu à 5 ans de prison ferme, en sus d’une amande de 2 millions de F Cfa, rapporte L'Observateur.