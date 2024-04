Louga : le fils d’un ancien ministre perd 100 millions de F Cfa dans des « séances de prières »

Le fils d'un ancien ministre, MB. Ba, s'est retrouvé ruiné après avoir été escroqué par un charlatan pour un montant impressionnant de 100 millions de FCfa. Ce dernier, désireux de réussir sa carrière de footballeur professionnel, a été victime d'une manipulation sournoise de la part du dénommé Soybel Ka, qui a profité de sa vulnérabilité pour le dépouiller de toute sa fortune.



Selon les déclarations de MB. Ba à la Brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr, après le décès de son père, il a été convaincu par un ami de solliciter les services du prétendu faiseur de miracles, Soybel Ka, pour des prières visant à réussir sa carrière sportive et à régler les conflits familiaux liés à l'héritage. Malheureusement, après avoir été soumis à des rituels mystiques, MB Ba a perdu toute capacité de discernement et est devenu l'instrument de l'escroc, obéissant à ses moindres exigences, rapporte L’Observateur.



Au fil du temps, le jeune homme a transféré des sommes considérables à Soybel Ka via différentes plateformes de transfert d'argent, liquidant même ses biens personnels, dont deux maisons, deux voitures et un verger de 500m2, pour répondre aux demandes incessantes du charlatan. Ruiné et endetté, il a même été condamné à une peine de prison pour des activités frauduleuses d'entreprises pour rencontrer l'argent réclamé.



Face à ces allégations, le charlatan a nié toute implication dans une quelconque escroquerie, affirmant avoir simplement pratiqué des prières pour le plaignant contre la somme de 3 millions de FCfa. Il a prétend que c'est grâce à ses prières que la famille de MB Ba a pu régler l'héritage correctement.



L'affaire, qui a été portée devant le Tribunal de grande instance de Louga, a vu les deux parties maintenir leurs déclarations. L'avocat de la partie civile a demandé des dommages-intérêts de 110 millions de FCfa, tandis que le parquet a requis une peine de 2 ans de prison ferme. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 17 avril prochain.