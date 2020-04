Lutte contre #Covid_19: le ministre Abdou Karim Sall prend plusieurs mesures dont l'interdiction de la vente de sachets d'eau

Le ministre de l' Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall a pris ce samedi plusieurs mesures, notamment l’interdiction de la vente de sachet d’eau, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



« Je voudrais à l’entame de mon propos me féliciter de cette opportunité qui m’est offerte par mon frère et collègue de la Santé, pour communiquer sur les mesures prises par mon département pour contribuer à la riposte contre le COVID 19 et l’application de la loi sur le plastique dans ce contexte particulier qui exige des mesures exceptionnelles », a dit M. Sall.



En effet, conscient de la situation, j’ai très tôt pris des mesures préventives en instruisant mes services compétents de fermer les parcs et réserves qui, comme vous le savez, constituent des lieux d’écotourisme, où le contact entre les populations et la faune sauvage est permanente, a-t-il ajouté.



Sall également demandé un renforcement de la surveillance de la qualité de l’air et une diffusion quotidienne de l’indice de la qualité de l’air pour permettre aux populations de se prémunir contre les risques d’exposition à la pollution atmosphérique source d’infection respiratoire aigüe.



Rappelant la promulgation de la loi le 8 janvier 2020 la loi n° 2020-04 relative à la prévention et à la réduction de l’incidence sur l’environnement des produits plastiques, conformément aux dispositions transitoires de cette loi, celle-ci entrera en vigueur le 20 avril 2020, soit trois mois après sa publication au Journal officiel intervenue le 20 janvier 2020.



En perspective de cette échéance, le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a initié un ambitieux plan d’actions visant à mettre en place et à rendre opérationnel le dispositif de mise en œuvre de la loi.



C’est ainsi que des rencontres d’information, de formation et de sensibilisation des différentes catégories d’acteurs ont été organisées. Au niveau des différentes régions, des plans d’actions sont élaborés avec les services régionaux en charge de l’environnement et devraient être exécutés sous la coordination des autorités administratives.



Instruction a également été donnée aux Préfets et aux Sous-Préfets des régions visitées, d’organiser des Comités départementaux de Développement (CDD) et des Comités locaux de Développement (CLD) pour mieux vulgariser les nouvelles dispositions de la loi.



Cette démarche inclusive a été suspendue pour respecter les mesures d’urgence sanitaires prises par les pouvoirs publics afin de lutter contre la propagation du COVID 19.



Cependant, durant cette période, le Ministère de l’Environnement travaillera en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés pour trouver les voies et moyens de réduire l’incidence sur l’environnement des sachets d’eau sur toute l’étendue du territoire national.



A ces mesures restrictives qui ont entraîné l’annulation des activités programmées, viennent s’ajouter les exigences du Programme de résilience économique et sociale décidé par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République.