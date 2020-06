Lutte contre la Covid-19 à Fimela : Eiffage Sénégal va nourrir 80 familles durant 3 mois à hauteur de 10 millions de F Cfa

Eiffage Concession poursuit son élan de solidarité auprès des populations sénégalaises en cette période difficile marquée par la pandémie du coronavirus. C’est en ce sens qu’un don d’une valeur de 10 millions de F CFA en denrées alimentaires a été offert à la commune de Fimela, dans le département de Fatick, situé au centre du Sénégal, ceci suite à l’appel de l’Association Terres et Cultures Solidaires (ATCS). Ce geste permettra de nourrir 80 familles en difficulté pour une durée de 3 mois, a informé le président de ladite association, Ibrahima Boura Sarr.



« C’est un don qui est arrivé à son heure. Toutes les familles sont aujourd’hui, en difficulté en raison de la pandémie. Ça nous a fait un grand plaisir de voir nos familles rentrées avec des produits alimentaires. C’est vrai que l’Etat en a fait, mais ça ne suffisait pas et c’est très insuffisant par rapport à la population », a déclaré M. Sarr de l’Association Terres et Cultures Solidaires dans un entretien téléphonique avec PressAfrik.



Les 10 millions de F Cfa en denrées alimentaire offert par Eiffage Concession va permettre à 80 familles de bénéficier du riz, de maïs et autres condiments pendant 3 mois sucessifs. Donc, a-t-il avancé, « on ne peut que se réjouir et dire un grand merci à Eiffage Concession qui a réglé le problème de ces familles. C’est énorme ».



Selon M. Sarr, personne n’avait encore fait un tel geste pour la population de Fimela. « Eiffage a fait ce que personne n’a fait, et même l’Etat ne l’a pas fait. Parce que les produits de l’Etat sont arrivés, ils sont sur place mais jusqu’à présent, il n’y a pas eu de distribution, ce qui a posé beaucoup de problèmes parce que toutes les familles pensaient qu’elles devaient en avoir », a-t-il fait savoir.



Avant de se réjouir : « Notre association a pu, avec les chefs de village et les Commissions, aider des familles de 5 personnes au minimum, grâce à cette aide de Eiffage ». Des produits composés de 50 kilogrammes de riz, 50 kilogrammes de maïs, 5 litres d’huile, 5 sachets de 50 grammes de lait en poudre et 5 paquets de sucre sont distribués à chaque famille pour une durée de 3 mois.



À l’occasion, M. Sarr remercie le Directeur général Eiffage opérations services/ CEO chez Eiffage Concessions, Xavier IDIER, qui a très vite réagit à leur demande. « C’était tellement vite et rapide et on n’est pas habitué à ce genre de réaction. Raison pour laquelle, au début, je n’y croyais pas et je n’osais pas le dire aux populations avant de voir les produits ».