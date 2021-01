Lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire: plusieurs mesures annoncées dont l’ėtat d’urgence sanitaire

Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce jeudi 21 janvier 2021 à Abidjan en présence du chef de l’Etat, Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été arrêtées pour lutter contre la résurgence des cas de Coronavirus en Côte d’Ivoire.



Quatre (4) décisions ont été adoptées au cours de cette rencontre. Il s’agit de la stricte application des mesures de répression en cas de non respect des gestes barrières, de l’instauration de l’Etat d’urgence sur toute l’étendue du territoire du 21 janvier au 28 février 2021, l’intensification du contrôle de l’obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, les services publics et privés, et tous les espaces publics et enfin la révision du délai de validité du test COVID-19 pour l’entrée et la sortie en Côte d’Ivoire, qui passe de 7 à 5 jours.



Le Président de la République a donné des instructions afin que le processus d’acquisition des vaccins anti-COVID-19 soit accéléré. Il a également félicité tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie et a exhorté les populations vivant en Côte d’Ivoire à plus de responsabilité, de discipline et de civisme quant au respect des mesures barrières.