Lutte contre la Covid-19: l'ambassade de Chine offre des masques de protection à la presse sénégalaise

La presse sénégalaise a réceptionné ce mardi, un important lot de masques de protection offert par l'Ambassadeur de Chine au Sénégal Zhang Xun. Une façon pour l’autorité chinoise de contribuer à la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus et surtout protéger les journalistes qui, en cette période, courent un véritable risque de choper le virus sur le terrain.



Ainsi, 2.000 masques ont été offerts à chaque rédaction. Le Directeur de publication de PressAfrik par ailleurs président de l’Association des éditeurs et professionnel de la presse en ligne (Appel) a salué cet acte de générosité posé par l’Ambassadeur de Chine et son équipe.



« Je tiens à remercier chaleureusement l’Ambassade de Chine qui a fait un effort extraordinaire en dotant les rédactions de masques de protection, parce qu’en fait les journalistes sont en première ligne dans cette guerre contre la Covid-19. Ils ne peuvent pas ne pas travailler, et ils sont tout le temps sur le terrain et donc ils doivent avoir les moyens nécessaires pour se protéger de cette maladie », a déclaré M. Faye.



Ce don permettra aux journalistes d’être équipés de masques en permanence, si l’on en croit au Directeur de publication de PressAfrik : « Ce lot de masques nous permettra de l’avoir en permanence dans nos sacs, dans nos voitures, et par partout pour pouvoir, à chaque fois que de besoin, d’en mettre et surtout d’utiliser les gels qui sont disponibles pour éviter toute contamination ».



Pour Ibrahima Lissa Faye, doter la presse de masques de protection, « devrait être le rôle de l’Etat ou d’autres institutions internationales. Mais si l’ambassade de Chine pense aux rédactions et leur fournit un lot important de masque, c’est un effort très louable à saluer. Toute la rédaction de PressAfrik tient à saluer son excellence Monsieur l'ambassadeur Zhang Xu et toute son équipe pour cet acte qui est vraiment louable », a conclu M. Faye.