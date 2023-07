Lutte contre la désinformation au Sénégal: le NDI en conclave avec le Réseau des jeunes des partis politiques

La prolifération des fausses informations est devenue un problème majeur et le Sénégal n'est pas épargné. Avec le développement des médias traditionnels, des plateformes numériques et des réseaux sociaux, la diffusion de fausses informations dans l'espace politique s'est intensifiée. Cette situation est préoccupante, car elle peut compromettre l'action politique et l'engagement citoyen des individus, en particulier des jeunes. Pour garantir la stabilité et la paix sociale, les autorités sénégalaises considèrent la désinformation en ligne et la propagation des discours de haine comme une menace sérieuse. De ce fait, le National Democratic Institute (NDI) sera en conclave avec le Réseau des Jeunes des Partis Politiques pour les stratégies de lutte contre la désinformation au Sénégal



Le paysage médiatique au Sénégal: L’importance des médias traditionnels et du numérique dans l’information



Le pays compte aujourd'hui plus de 300 stations de radio, une quinzaine de chaînes de télévision et une vingtaine de journaux écrits. Selon une étude publiée en 2021 par le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES) et Afrobarometer, 75 % des Sénégalais s'informent par la radio et 73 % par la télévision. Les réseaux sociaux et Internet sont également des sources d'information importantes, avec 54 % des personnes s'informant via les réseaux sociaux et 48 % sur Internet. Parmi les utilisateurs d'Internet, de nombreux jeunes s'informent principalement via des plateformes comme Facebook, TikTok, Twitter et Instagram, ainsi que YouTube pour la diffusion de contenus vidéo.



Stabilité politique et menace de désinformation au Sénégal: Un défi pour la solidité démocratique



Le Sénégal a traversé de nombreuses situations d'instabilité tout au long de son histoire, mettant parfois en péril sa solidité démocratique. Des événements comme ceux de 1962, juin 2023, mai 1968, le 23 juin 2011 et mars 2021 ont mis à l'épreuve la résilience du pays. Bien que des médiateurs sociaux et des ressorts existent, le développement du discours de haine et la prolifération des fausses informations représentent une menace pour la paix et la stabilité.



La jeunesse face à la désinformation: La formation comme remède



Les récentes manifestations de juin 2023 ont révélé que de nombreux jeunes étaient décédés lors de ces événements. Certains de ces jeunes avaient entre 13 et 21 ans et la plupart d'entre eux ne savaient pas réellement pourquoi ils manifestaient. Malgré l'existence de structures dédiées à la jeunesse et de commissions chargées de la communication digitale, la formation recule, comme en témoignent les dérives sur les réseaux sociaux et les discours haineux.



La formation des jeunes à la lutte contre la désinformation en ligne pourrait être une solution à long terme. Dans cette optique, le National Democratic Institute (NDI), en partenariat avec le Réseau Jeunesse et Politique en Afrique de l'Ouest (RJPAO), organise deux journées de réflexion et de formation sur la lutte contre la désinformation au Sénégal. Les objectifs de cet atelier sont multiples, notamment former une communauté de jeunes politiques résilients à la désinformation en ligne, responsabiliser les jeunes en développant leur esprit critique vis-à-vis des informations numériques, prévenir la surexposition à la violence politique, renforcer le dialogue entre les jeunes politiques des différents partis, construire un réseau multi-acteurs engagé dans la lutte contre la désinformation, et enfin, définir un plan d'actions pour atténuer les effets de la désinformation en vue de l'élection présidentielle de février 2024.



La lutte contre la désinformation en ligne et la formation des jeunes constituent des enjeux cruciaux pour la stabilité et la paix sociale au Sénégal a déclaré Monsieur Alain AYADOKOUN le Directeur Résident du NDI interrogé sur l’intérêt du conclave.

En s'attaquant aux racines du problème et en sensibilisant les jeunes à un usage responsable et éclairé de l'information sur Internet et les réseaux sociaux, il est possible de réduire les effets néfastes de la désinformation. Les initiatives telles que les journées de réflexion et de formation organisées par le NDI et le RJPAO offrent des opportunités pour construire une communauté de jeunes politiques résilients et engagés dans la lutte contre la désinformation. En unissant leurs forces, ces acteurs peuvent contribuer à promouvoir un environnement politique sain et informé en prévision de l'élection présidentielle de février 2024.