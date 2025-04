Lutte contre la piraterie et le contrefaçon : 47 000 objets saisis (Rapport 2024 de la Police)

À l’occasion de la présentation du rapport d’activités 2024 de la Police nationale, tenue ce mercredi 16 avril à Dakar, Alassane Niane, directeur de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a livré un bilan détaillé des opérations menées par la police spéciale et la police touristique.



En matière de piraterie et de contrefaçon, la police spéciale a intensifié ses actions contre les infractions portant sur des biens variés. « Les opérations ont ciblé les livres et manuels scolaires piratés, les matériels d’impression (cartouches, marques de canon), les machines de billetterie, ainsi que les médicaments contrefaits », a détaillé Alassane Niane.



Il a également évoqué la collaboration avec la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) dans la lutte contre les violations du droit d’auteur. Au total, « 47 589 saisies ont été réalisées dans le cadre de ces opérations. »



Secteur touristique : plus de 900 établissements non conformes



Le rapport fait également état d’un vaste dispositif de contrôle dans les zones touristiques, notamment à Dakar, Mbour et dans plusieurs sites balnéaires. À en croire le directeur de l’OCRTIS « le commissariat spécial du tourisme a mené 2 070 contrôles dans les établissements hôteliers, dont 923 ont été déclarés non conformes. Parmi les irrégularités relevées : absence d’agrément, défaut d’autorisation d’ouverture, non-tenue des registres de police ou encore absence de déclaration des clients. »



Alassane Niane a également signalé que « 24 enquêtes de moralité menées dans le cadre de demandes d’ouverture de nouveaux complexes hôteliers, ainsi que 12 autres portant sur des demandes de prolongation ou d’extension d’activité. »