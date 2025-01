Lutte contre la torture : la Rapporteuse spéciale des Nations Unies attendue au Sénégal du 3 au 14 février prochain

Dans le cadre de la lutte contre la torture notamment, les traitements cruels et inhumains, en particulier dans les secteurs de la justice, des prisons, de la police et de la santé, y compris les mutilations génitales féminines », la Rapporteuse spéciale des Nations Unies, Alice Jill Edwards, sera au Sénégal pour une visite officielle du 3 au 14 février 2025 pour constater les efforts du pays à ce sujet.



Selon le communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, Alice Jill Edwards va rencontrer des responsables gouvernementaux, des victimes, des organisations de la société civile et visitera des lieux de détention. Elle terminera sa visite par une conférence de presse à Dakar le 13 février.