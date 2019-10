Lutte contre les Fake News et propos haineux: Reporters sans frontières et le Sympics engagés à mieux outiller les journalistes

Reporters sans frontières et le Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) sont engagés à mieux outiller les journalistes à travers des séries de formation pour lutter contre les Fake News et les propos haineux dans les médias.



"Nous estimons que si les journalistes sont bien formés et bénéficient de sessions de renforcement de capacités de ce genre pour leur mise à niveau, ils seront plus libres, parce que mieux préparés pour faire aux nouveaux défis de leur métier", a dit Assane Diagne, Directeur de Reporters sans frontières du bureau de l'Afrique de l'ouest à Dakar.



Il a ajouté qu'en matière de renforcement de capacités, ils comptent beaucoup mettre l'accent sur ces thématiques, au cours des prochaines années au profit des journalistes ouest-africains.



Quant à Bamba Kassé, secrétaire général du Syncpics, il a fait savoir que rôle social du journaliste, ce n'est pas seulement de dire la vérité. "Lorsque le fait vrai comporte des germes de conflit aux dimensions méconnus pouvant aller jusqu'à des conflits violentes entre membres de la société, l'utilité de l'information s'en trouve également interpellé", dit-il.



Les différents intervenants et les journalistes ont échangé sur le Thème: " Fake News et propos haineux dans les médias Sénégalais, comment bannir ". A travers ce format, les deux organisations veulent contribuer à l'amélioration de l'environnement des médias au Sénégal.