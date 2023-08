Lutte contre les accidents de la route : les directives de Macky à son ministre des Transports terrestre

Le président de la République Macky Sall a abordé mercredi, en Conseil des ministres, la question de la sécurité routière et l’accélération de la modernisation des transports routiers publics. Le chef de l’Etat a évoqué la nécessité de faire appliquer dans toute sa rigueur les dispositions du Code de la route.



D’emblée, Macky Sall a présenté, à nouveau, ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées, des victimes du tragique accident de la route survenue à Ngeune Sarr, dans la région de Louga, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



Pour mettre fin à ces accidents, le Chef de l’Etat a souligné « la nécessité de faire appliquer, dans toute sa rigueur, les dispositions du Code de la route, mais également de veiller davantage au contrôle technique des véhicules de transport public ».



A ce titre, informe le communiqué, « le Président de la République a signalé l’urgence d’accélérer, en concertation avec l’ensemble des acteurs des transports routiers, le renouvellement des parcs de bus, taxis et gros porteurs afin d’améliorer la circulation et la sécurité routière ».



En outre, Macky Sall a demandé « au Ministre en charge des Transports terrestres de veiller à l’amélioration de l’organisation de la gestion des systèmes de transports routiers dans une dynamique de professionnalisation des métiers et de respect des règles du Code du travail et de sécurité sociale dans le secteur au profit des employés, en particulier les chauffeurs et les receveurs ».



Dans la même foulée, Macky a rappelé « la nécessité d’accorder une attention particulière à la modernisation soutenue de la Société nationale « Dakar Dem Dik » par le renforcement de son parc avec des bus neufs adaptés, et sa complémentarité opérationnelle avec l’exploitation des réseaux de transport du TER et du BRT », peut-on lire dans la note.