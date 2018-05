Maar aux "Lions": "Cette mobilisation de plus de 30 000 personnes montre que..."

Le ministre des Sports Matar Ba, venu ce vendredi au stade Léopold Sedar Senghor pour soutenir les « Lions » lors de leur dernier galop d’entrainement avant de rallier Vittel est satisfait de la mobilisation des supporters.



« Aujourd’hui cette mobilisation de plus de 30 000 spectateurs en plein mois de ramadan montre effectivement que les Sénégalais sont collés à leur équipe », a-t-il déclaré. Avant de préciser «ceux qui disent qu’il n’y a pas assez de mobilisation, ils font une comparaison parce qu’ils pensent à 2002. Et que 2002 n’est pas 2018. Le contexte n’est pas le même. Aujourd’hui, chaque Sénégalais a son téléphone et suit l’équipe nationale de très près, donc on ne peut pas avoir la même lecture ».



Par ailleurs, le ministre a invité les « Lions » à se battre pour amener le Sénégal le plus loin possible dans cette compétition « Nous sommes dans le domaine du sport, on peut avoir de l’ambition mais on doit se battre, on doit se donner les moyens d’atteindre nos objectifs. Mais, je suis sûr qu’après le message du chef de l’Etat, ces jeunes-là sont assez engagés pour aller au bout de cette compétition ».



Concernant, la pression sur les joueurs, M. Ba trouve que « c’est une pression positive parce que nous-même nous subissons cette pression».



«Quand on est dans une équipe qui va à la conquête du monde, qui va se battre pour une Coupe du Monde tout le monde devrait subir cette pression », a-t-il conclu.