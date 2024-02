Mac Mbour : en plein grève de la faim un détenu tente de s’évader et reçoit une balle

Hier jeudi, la prison de Mbour a été le théâtre d'une journée agitée marquée par des tensions entre les détenus en grève de la faim et les gardes pénitentiaires. Les violences ont éclaté à la suite d'une tentative d'évasion d'un détenu, se soldant par une blessure par balle à la main. Le prisonnier identifié au nom de Ameth Ciss, un résident de la Chambre 12 de la «Cité Malaw».



À en croire L'Observateur, vers 11 heures, le sieur Ciss, récemment condamné à 2 ans de prison, a tenté de s'évader en escaladant le mur de clôture. Son action a été repérée par un garde pénitentiaire, entraînant des tirs de sommation et semant la panique parmi les autres détenus. En réaction, ces derniers ont jeté des pierres aux gardes pénitentiaires, intensifiant les tensions.



La tentative d'évasion a pris fin lorsque le garde a tiré une balle, atteignant gravement la main d'Ameth Ciss. Blessé, il a été conduit à l'infirmerie avant d'être placé en isolement dans la chambre 7 de la grande cour.



La situation est restée tendue tout au long de la journée, avec les détenus refusant de s'alimenter, renversant leurs plateaux repas et déversant leur contenu devant le poste de police de la «Cité Malaw». Cette action a déclenché de nouveaux affrontements avec les gardes pénitentiaires.



Malgré l'intervention des autorités de la Direction de l'Administration pénitentiaire, appelant les grévistes à la raison, ces derniers ont catégoriquement refusé, exigeant la présence du ministre de la Justice pour soumettre leurs revendications. Ils dénoncent non seulement les longues détentions préventives mais aussi les difficiles conditions de vie en prison.



À 18 heures, la grève de la faim se poursuivait, certains détenus ayant été évacués à l'infirmerie. La situation demeure tendue.