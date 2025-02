Macky Sall : « la Cour des Comptes mélange tout, il est impossible de dissimuler … »

L’ancien président sénégalais Macky Sall a réagi sur le contenu du rapport de la Cour des comptes, qui pointe une sous-évaluation de la dette publique sous son mandat. Celui-ci a balayé d’un revers de main les conclusions du document, accusant l’institution de « tout mélanger » et dénonçant une attaque à visée politique.



« La Cour des comptes mélange tout », a-t-il martelé, en réponse aux critiques sur une sous-évaluation présumée de la dette publique. En effet, selon le rapport, les comptes arrêtés à fin 2023 auraient minoré la dette du pays d’environ 25 %, portant son niveau à près de 100 % du PIB en fin d’année et à 110 % en 2024.



Macky Sall a réfuté ces chiffres et a assuré qu’il est impossible de masquer la dette extérieure du Sénégal. « C’est la dette multilatérale ou bilatérale. Il est impossible de la dissimuler car toutes les transactions passent par la BCEAO », a-t-il indiqué dans une interview avec Jeune Afrique lors d'un déplacement en Afrique du Sud.



Il a estimé que la Cour des comptes a principalement mis en avant des questions liées à la dette intérieure, notamment les emprunts contractés par le Trésor public auprès des banques locales. « Ce sont des opérations normales », a-t-il affirmé, expliquant que ces crédits relais permettent au pays d’assurer des dépenses courantes en attendant le décaissement de fonds de bailleurs internationaux comme l’Agence française de développement, la Banque islamique de développement ou la Banque africaine de développement. « Le gouvernement n’est en rien impliqué dans ces sujets », a-t-il souligné.



Pour Macky Sall, les accusations portées contre lui ne relèvent pas d’un problème de gestion financière, mais d’une volonté du nouveau pouvoir de décrédibiliser son bilan. Il affirme n’avoir jamais été consulté ni interrogé pour l’élaboration du rapport. « J’ai été informé du niveau d’endettement en même temps que tout le monde, par la bouche du Premier ministre. »