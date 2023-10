Macky Sall à Dakar-Plateau ce dimanche: « Je me sens fier et honoré de voir cette avenue porter mon nom »

Le conseil municipal de la mairie de Dakar-Plateau a rebaptisé l’avenue Faidherbe en Avenue Macky Sall ce dimanche. Le Président sénégalais s’est dit fier et honoré de ce choix porté sur son nom.



« Avoir son nom lié à une ville, c’est faire corps et âme avec son histoire, son présent et son futur.

S’y ajoute que la Mairie de Dakar-Plateau, débordante de vitalité, est le cœur battant de notre capitale, à la fois centre administratif, économique, commercial et financier, et berceau historique de nos institutions », a écrit Macky Sall sur ses Réseaux sociaux.



Avant d’ajouter: « C’est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l’une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous en remercie vivement Monsieur le Maire Alioune Ndoye, et avec vous tout le Conseil Municipal de la Mairie de Dakar-Plateau ».