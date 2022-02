Macky Sall change son programme et revient sur Dakar demain lundi pour accueillir les « Lions »

Alors qu’il devait rallier Les Comores demain lundi pour les besoins de sa tournée africaine, le Président Macky Sall a changé son programme après le sacre du Sénégal en finale de la CAN ce soir. Sur la RTS, il a annoncé depuis la capitale éthiopienne où il a suivi le match, le chef de l’Etat a annoncé qu’il va revenir sur Dakar demain pour accueillir Aliou Cissé et ses joueurs. Avant de repartir continuer sa tournée.



« J’ai cru que c’était foutu »

« Quand on a raté le penalty (dans le match) je me suis dis que c’était foutu. Ce penalty manqué nous a complètement déstabilisés. Mais l’équipe a tenu bon et a fini par gagner », a également confié le président Macky Sall.