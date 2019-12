Macky Sall, monstre politique sans cœur ou « Président infidèle » ?

Youssou Touré, le mental assommé: « Macky ne me parle plus »

Doudou Ndiaye Mbengue , chanteur attitré déchu

Ses prises de position tranchantes sur des questions essentielles de l'actualité ont fini par en faire un rebelle dans le cercle du pouvoir. Sur sa page Facebook, Moustapha Diakhaté ne manque jamais de tirer sur le chef de régime. D'abord débarqué de l'Assemblée nationale où il dirigeait le Groupe parlementaire de la majorité pendant la 12e législature, il sera ensuite zappé du cabinet du président de la République après la présidentielle de 2019 avant d'être limogé de son poste de ministre-conseiller en novembre 2019. Et de quelle manière encore. "C'est par les Réseaux sociaux que j'ai appris mon limogeage. C'est pour cela que j'ai tenu aussitôt à le (Macky Sall) remercier via les Réseaux sociaux", a-t-il révélé ce dimanche sur un plateau de la Tfm.Il fait partie de ceux-là qui ont subi jusqu’aux brimades et passage à tabac pour son militantisme affiché aux côtés de Macky Sall. Aujourd’hui, il se dit gravement malade et abandonné par la famille présidentielle. Moralement affecté, il quémande une évacuation d’urgence dans un pays comme le Maroc. « Macky ne parle plus. La Première Dame ne me parle pas. (...) Je suis gravement malade.« J’ai été hospitalisé à plusieurs reprises. Personne n’a réagi. J’ai même appelé Moustapha Diakhaté pour lui parler de ma maladie et lui dire que je voulais être évacué dans un pays arabe très proche pour des soins intensifs. Vous pouvez lui demander. Je ne le dis pas pour qu’on m’assiste, parce que j’ai ma fierté. Je n’ai plus aucun contact. Je souffre physiquement, moralement et personne ne se préoccupe de moi », a-t-il déclaré à nos confrères de L’Observateur samedi dernier.Alors que Moustapha Cissé Lô dénonce la mise à l’écart des premiers compagnons du président Macky Sall au profit de transhumants de la pire espèce, ce qui s’est passé il y a quelques jours à Kaël, lors de la Journée des Eleveurs apporte de l’eau à son moulin. En effet, tout le monde sait que lorsque l’homme politique Macky Sall était pestiféré, évité par tout le monde au lendemain de son limogeage par Wade le distributeur de milliards ou de millions, tous les chanteurs lui avaient tourné le dos. Il était devenu infréquentable. Seul Doudou Ndiaye Mbengue avait continué à le fréquenter et avait même composé une magnifique chanson en son honneur. une chanson qui avait cartonné durant la campagne électorale du candidat Macky Sall.Eh bien, tout cela appartient désormais au passé. A preuve par ce qui s’est passé à Kaël où les deux micros centraux, Farba Ngom (un Mackyiste authentique car de la première heure) et Khadim Samb (un transhumant) ont donné le micro à tous les chanteurs présents, y compris des crieurs de quatrième division, sans daigner permettre à Doudou Ndiaye Mbengue de pousser la chansonnette. Ce n’est que lorsqu’à la fin tous les chanteurs avaient fini de faire leurs prestations que Farba Ngom a demandé enfin à Doudou Ndiaye Mbengue de prendre le micro. A la fin de son numéro, il s’est dirigé vers le Président qui s’était levé pour faire son discours. Macky Sall l’a salué du bout des doigts avant de se diriger vers le podium, sans un regard, encore moins un mot pour son fidèle Doudou Ndiaye Mbengue, écrivait le journal Le témoin.Parmi les compagnons de la première du Président Macky Sall, il y en a également beaucoup qui sont actuellement envoyés "au frigo". C'est le cas de l'ancien ministre de l'Intérieur Mbaye Ndiaye, Eva Marie Coll Seck, Abdou Mbow, Mahmout Saleh, Abou Abel Thiam... certains d'entre eux paient peut-être des erreurs commises dernièrement sur la scène politique.Les actuels collaborateurs du chef de l'Apr sont avertis. c'est un "prince" allergique au long compagnonnage...