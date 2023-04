Macky Sall réaffirme son ouverture au dialogue et à la concertation

Dans son discours à la Nation, le président Macky Sall, a réaffirmé lundi son ouverture au dialogue et à la concertation, avec « toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions de la République ».



« Je reste ouvert au dialogue et à la concertation, avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale », a-t-il déclaré.



Pour le président de la République, « la fête de l’indépendance, qui marque notre liberté retrouvée, nous rappelle, en même temps, l’histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l’héritage que nous devons laisser à nos enfants ».



« Chacun de nous en porte la responsabilité. Dès lors, il nous revient de puiser à la source des anciens la sagesse qui inspire le dialogue et la concertation, pour surmonter nos différences (…) ». Il s’agit selon lui de « rester la nation sénégalaise qui nous rassemble et nous ressemble ; une nation de coexistence pacifique, où le sort de chacun dépend de celui de son prochain ; parce que nous sommes une seule et même famille ».