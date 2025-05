Macky Sall rend hommage à Abdoulaye Wade pour ses 99 ans

À l’occasion du 99e anniversaire de l’ancien président sénégalais, Me Abdoulaye Wade ce jeudi 29 mai, Macky Sall a tenu à saluer la mémoire et le parcours de son prédécesseur.



« En ce 29 mai, je rends un hommage appuyé au Président Abdoulaye Wade, figure emblématique de notre démocratie et défenseur infatigable du panafricanisme, qui fête ses 99 ans. Joyeux anniversaire, Maître Wade. Que votre passion pour l’Afrique et notre pays continue d’inspirer les générations actuelles et futures », a-t-il écrit sur Facebook.



Me Wade est le fondateur du Parti démocratique sénégalais (PDS), artisan de l’alternance démocratique de 2000 et acteur majeur de la scène politique africaine. Il a été le président de la République du Sénégal de 2000 à 2012, reste une personnalité incontournable du paysage politique sénégalais.