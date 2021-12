Macky Sall s’exprime encore sur le 3e mandat: « Je ne poserai jamais un acte anti-démocratique ou anti-constitutionnel »

Le chef de l’Etat sénégalais a accordé une large interview à RFI mercredi. Macky Sall a été interpellé sur les problèmes et enjeux sécuritaires dans les pays du Sahel, sur les coups d’Etat au Mali et en Guinée. Il a même exigé la libération de Alpha Condé.



Et naturellement, il n’a pas échappé à la question sur le troisième mandat. Se présentera ou ne se présentera pas en 2024 ? Macky Sall maintient toujours le suspense tout en donnant des « garanties » pour le moins fragiles. « Ce débat je le traiterai à temps voulu et les Sénégalais seront édifiés. Ce qui est sûr, c’est que je ne poserai jamais un acte anti-démocratique et anti-constitutionnel. Puisque que je suis profondément démocrate », a-t-il déclaré



Relancé par le journaliste Marc Perelman sur son « ni Oui ni Non » servi à la presse sénégalaise le 31 décembre 2020, le President Macky Sall d’expliquer encore que c’est pour éviter que le pays ne sombre dans des débats et contestations politiques s’il décide répondre à la question. « Ils attendront le moment que j’ai choisi ou le moment que ce débat sera incontournable », a-t-il conclu sur la question.