Macky a affrété un vol spécial pour les « Lionceaux »: les nouveaux champions d’Afrique atterrissent lundi à Dakar

Le sélectionneur Malick Daf et ses poulains qui ont remporté l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) dès moins de 20 ans, samedi en Égypte, vont rentrer au pays demain lundi.



Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football rendu public ce dimanche, le chef de l’Etat leur a affrété un vol spécial après leur sacre d’hier en terre égyptienne.



Le document parvenu à PressAfrik indique L’amine Camara (meilleur joueur de la compétition) et ses coéquipiers devraient atterrir lundi à 16 heures à l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Yoff.



Les populations sont invitées à réserver à l’équipe nationale U20 un accueil triomphal.