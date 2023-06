Macky à l'opposition: « il faudra me supplier pour que je vous cède mon mandat»

Le président Macky Sall ne compte pas céder par la force sur ses intentions de briguer un troisième mandat. Il l'a fait savoir lors de son discours de clôture de la cérémonie de lancement des travaux du dialogue national, ce mercredi, au Palais.



Le chef de l'Etat s'est adressé à l'opposition à ceux contre le 3e mandat en ces termes: « Il faudra me supplier pour que je vous cède mon mandat. Parce que je peux vous le céder gracieusement si vous y mettez pas la forme. Mais dire par la force que je ne serais pas candidat au non de quoi », a-t-il lancé.



A l'en croire : « ceux qui combattent le mandat sont ceux qui ont voté le référendum en disant que si le oui passe le président fera deux mandats. Et que tout le monde le sait, tout le monde sait lire le droit ».