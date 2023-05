Macky drague Barth: "Je dirai à ton père Jean Paul que tu as bien travaillé"

Le président Macky Sall a pris part ce jeudi à l'ouverture du Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire qui a servi de cadre de rencontre entre le chef de l'état et le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Le président Sall a jeté quelques fleurs sur Dias-fils.



« Comme disait l’autre, je dirai à ton père Jean Paul que tu as bien travaillé », a lancé le chef de l’Etat sous des acclamations.



Le chef de l’Etat a présidé la cérémonie de lancement de la 6e édition du forum mondial de l’économie sociale et solidaire au Grand Théâtre. Il y avait le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, les anciens maires de Dakar, Khalifa Sall, Soham Wardini et Habib Sy.