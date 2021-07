Macky menace : « si la maladie continue de progresser, nous allons fermer à nouveau »

Le chef de l’Etat qui recevait le rapport du Comité de suivi du Fonds Force Covid-19, en a profité pour mettre en garde les Sénégalais. « Si la maladie continue de progresser,nous allons fermer à nouveau », a-t-il martelé ce vendredi au palais de la République.



Le Président Macky Sall a exhorté les Sénégalais à respecter les mesures barrières et à limiter les déplacements pour empêcher une plus grande expansion du variant Delta.



« Si les uns et les autres continuent de fouler au pied ces règles, l’État prendra ses responsabilités », a avertit le chef de l’État.



Il pourrait notamment s’agir du retour du couvre-feu et du confinement des villes les plus touchées comme Dakar et Thiès.