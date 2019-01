Macky se montre très menaçant à Guédiawaye: « nous ne laisserons personne installer la peur dans ce pays »

A Guédiawaye ce vendredi après-midi, pour inaugurer une mosquée, le président de la République s’est montré très menaçant à l’endroit des leaders de l’opposition, de leurs militants ou des populations qui investissent les rues de Dakar pour manifester leur désaccord. Macky Sall et son régime ne laisseront personne installer le chaos au Sénégal. « Force restera à la loi. Nous ne laisserons personnes, je dis bien personne installer la peur dans ce pays. On ne peut pas prendre le pays en otage», a lancé le chef de l’Etat, qui réagissait aux récentes manifestations des partisans de Khalifa Sall sur les deux voies de Sacré Coeur et sur la VDN.