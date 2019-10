Macky sollicite l'implantation personnelle des élus locaux dans ses projets de développement

Le président sénégalais, Macky Sall a sollicité jeudi, l'implication personnelle des élus locaux pour l'accompagner dans ses projets de développement, lors d'une rencontre avec ces derniers.



"Comme vous pouvez le constater, rien de durable ne pourra se réaliser à travers les différentes initiatives, programmes et projets sans l’engagement et l’implication personnelle des élus locaux que vous êtes", a-t-il dit lors d’une réunion de partage avec les élus territoriaux. Pour illustrer sa thèse, le président s'est demandé comment par exemple pourrait-on réaliser le programme zéro déchet sans les collectivités locales ? Comment pourrait-on réaliser le projet zéro bidonville sans les élus locaux ? Comment réaliser le PSE vert sans les territoires ?".



Selon lui, l’implication des élus locaux est une obligation pour toutes les initiatives du nouveau Programme d’actions prioritaires 2019-2023 du Plan Sénégal émergent(PSE). Il a ajouté : "Comme vous pouvez le constater, la réalisation des différents programmes nécessite une mobilisation nationale de tous les acteurs, Etat central comme collectivités territoriales".



Macky Sall a ainsi réitéré son option et sa décision de renforcer les transferts de l’Etat vers les collectivités territoriales. Il a révélé avoir instruit le ministre en charge des collectivités territoriales Oumar Guèye , en relation avec ses collègues des finances et de la coopération à mettre en place un Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) .